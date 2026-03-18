Fabrikadaki Patlamada Ölen İşçi Belirlendi

ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kemik tozu ve hayvansal yağ üretimi yapan fabrikanın, buhar kazanının patlaması sonucu hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu. Patlamada Cumhur Önbay'ın (48) yaşamını yitirdiği tespit edilirken, başka yaralı ya da ölü olmadığı belirtildi. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Mehmet YİRUN-Tuna KARABEY/HAYRABOLU (Tekirdağ),