Fahri Kayahan'a Yapay Zeka Dokunuşu - Son Dakika
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Fahri Kayahan'a Yapay Zeka Dokunuşu

Prof. Dr. Ali Ayhan, yapay zeka ile Fahri Kayahan için klip hazırladı, sanatı teknolojiyle buluşturdu.

06.12.2024 23:37
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Fahri Kayahan yapay zeka teknolojisi ile buluştu

MALATYA - Yapay zeka teknolojisi ile sanatı buluşturan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Programı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan, teknolojinin çok hızlı geliştiğini belirterek, yapay zekanın son gelişmelerle birlikte artık bilgisayar da kullanabilir hale geldiğini söyledi.

Son dönemde farklı uygulamalarıyla dikkat çeken yapay zeka teknolojisi, müzik, görsel ya da metin tabanlı orijinal materyaller üretebilme imkanı sağlıyor. Hayatın pek çok alanında karşımıza çıkan bu teknoloji, sanatsal projelerde de kendine yer buluyor.

Yapay zeka teknolojisi ile sanatı bir araya getiren Prof. Dr. Ali Ayhan, özel bir program kullanarak Malatyalı bestekar ve ses sanatçısı merhum Fahri Kayahan'ın eski fotoğraflarından yola çıkarak bir klip hazırladı. Yaklaşık iki ay süren çalışmanın sonunda ortaya çıkan klip, Fahri Kayahan'ın görsellerinin teknolojiyle harmanlanarak yeni bir boyut kazandırıldı.

Çalışmayla, Fahri Kayahan'ın eserlerinin ve hatıralarının modern bir perspektifle yeniden ele alındığını kaydeden Prof. Dr. Ali Ayhan, yapay zeka kullanımının sunduğu imkanların yanı sıra bazı güvenlik açıklarına da dikkat çekerek, teknolojinin inovatif alanlarda daha etkili bir hale geldiğini belirtti. Ayhan, "Yapay zeka artık yalnızca bir araç değil, inovatif süreçlerin aktif bir parçası haline geldi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fahri Kayahan'a Yapay Zeka Dokunuşu - Son Dakika

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