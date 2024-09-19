Fajon'dan BMGK'ya acil çözüm çağrısı - Son Dakika
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Fajon'dan BMGK'ya acil çözüm çağrısı

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, BMGK'nın Gazze için yeni araçlar kullanması gerektiğini vurguladı.

19.09.2024 19:17
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NEW Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) diyaloğun faaliyete dönüşmemesi halinde, Konseyin "yeni araçlar" kullanmaya hazır olması gerektiğini belirtti.

Fajon, BMGK'de düzenlenen Filistin, iki devletli çözüm, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri ve barış sürecine ilişkin oturumun başkanlığını yaptı.

Burada konuşan Fajon, Orta Doğu'daki duruma işaret ederek, "Felaketin eşiğindeyiz." uyarısında bulundu.

Gazze'de neredeyse 1 yıldır yıkım ve acının sürdüğünü kaydeden Fajon, "Bölgenin daha geniş bir çatışmaya sürüklenme riski hiç olmadığı kadar yüksek. Lübnan'daki son gerginlik artışı da bunun en açık göstergesi." dedi.

Fajon, çözüm üretmek için öncelikli olarak uluslararası hukuka uyulması gerektiğinin altını çizerek, bu alanda çok ciddi ihlallerin sürdüğüne ve bunun kurumların itibar ve güvenirliğini zedelediğine işaret etti.

Olumsuz gelişmelere olumlu ve somut adımlarla karşılık verilmesi gerektiğini vurgulayan Fajon, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilen Filistin kararını memnuniyetle karşıladığını, Konseyin de bu yönde adım atması gerektiğini belirtti.

Fajon, "BM üyelerinin çoğunun ateşkes ve kalıcı barış taleplerine saygı gösterilmesi gerek." dedi.

Cesaretin de önemine işaret eden Fajon, iki devletli çözüm yönünde sorumlulukların yerine getirilmesi için cesaretin gerekli olduğunu söyledi.

"BMGK yeni araçlar kullanmaya hazır olmalı"

Fajon, son olarak diplomasiye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ateşkes için diplomasinin başarılı olmasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Geçmiş dönemde barışa yönelik girişimlerin başarısız olduğunu anımsatan Fajon, barış sürecinin kapsayıcı olması ve yeniden yapılanmayı dahil etmesi gerektiğini söyledi.

Fajon, bu çerçevede BM'nin aktif rol oynamasını istediklerini kaydetti.

BMGK'nin dünyada barış ve güvenliği inşa etmek için en güçlü birim olduğuna işaret eden Fajon, diyaloğun sadece sözlerden oluşmaması gerektiğinin altını çizdi.

Fajon, "BMGK'de diyalog anlamlı faaliyete yol açmalı. Açmıyorsa, Konsey yeni bir sayfa açmaya ve yeni araçlar kullanmaya hazır olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Slovenya, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fajon'dan BMGK'ya acil çözüm çağrısı - Son Dakika

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