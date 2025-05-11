Fas'ta Gazze için Protesto

Fas'ın kuzeyindeki Tatvan kentinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını genişletme kararına tepki gösterildi.

Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu'nun çağrısı üzerine düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları genişletme planı ve Filistinlilere yönelik sürdürülen soykırım kınandı.

Mescid-i Aksa resimleri ve Filistin bayrakları taşıyan Faslılar, "yaşasın direniş, yaşasın Filistin" ile "Gazzeliler eziliyor ve aç" sloganları attı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 701 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 432 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 810'a, yaralıların sayısı da 119 bin 473'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkat çekti.