Fas'ta Gazze ve Lübnan'a Dayanışma Gösterileri

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Fas'ın başkent Rabat başta olmak üzere birçok kentinde binlerce kişi İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Lübnan ile dayanışma gösterileri düzenledi.

Fas'ta, Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin çağrısı üzerine düzenlenen Gazze ve Lübnan ile dayanışma gösterileri 53'üncü haftasında da devam etti.

Binlerce Faslı, cuma namazı sonrası Şafşavan, Tatvan, Fez, Miknas, Kazablanka, El-Cedide, Burkan, Cersif, Ayet Melul ve Akadir kentlerinde Gazze ve Lübnan ile dayanışma gösterileri gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını kınayan göstericiler, İsrail'e müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Faslı göstericiler, "Ey direniş savaşçısı, zafere ve kurtuluşa yürü", "Yaşasın Filistin, yaşasın Lübnan" ve "Filistin satılık değildir. İşgale hayır, İsrail ile normalleşmeye hayır" sloganları attı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 126 Filistinli öldü, 98 bin 117 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.