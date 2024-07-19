Fas'ta İsrail'e baskı için gösteriler düzenlendi

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Fas'ın birçok kentinde, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Başkent Rabat, Fes, Meknes, Tanca, Kenitra, Nador, Ahfir, Taroudant ve Agadir gibi kentlerde gerçekleştirilen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulmasını ve insani yardımların geçişine izin verilmesini talep etti.

Sık sık "Gazze'ye canımız feda. Kalplerimiz Filistinle" ve "Ey direnişçi, zafere ve özgürlüğe doğru yürü." şeklinde sloganlar atılarak Fas ve Filistin bayrakları taşındı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.