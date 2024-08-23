Fas'ta İsrail'e Destek Gösterileri - Son Dakika
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Fas'ta İsrail'e Destek Gösterileri

Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile dayanışma gösterileri düzenledi. Göstericiler, Mescid-i Aksa'nın korunması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

23.08.2024 21:18
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Fas'ta binlerce kişi, 46'ncı haftada da İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile destek ve dayanışma gösterileri için sokağa çıktı.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmetin Sorunlarını Destekleme Heyeti'nin çağrısıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde Cuma namazının ardından gösteriler düzenlendi.

"Gazze ve Mescid-i Aksa'ya Vefa Cuması" sloganıyla düzenlenen gösterilerde katılımcılar, Mescid-i Aksa'nın korunması, Filistinlilerin direnişinin desteklenmesi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Filistin direnişini ve Kudüslüleri destekleyen, İsrail ile normalleşmeyi reddeden sloganlar atan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra Kudüs'ün ve Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğraflarını taşıdı.

Göstericiler ayrıca "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor", "Fas'tan Filistin'e iki değil, tek halk var" ve "Halk normalleşmeyi yıkmak istiyor" sloganları attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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