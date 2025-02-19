Fas'ta İsrailli Bakan Protesto Edildi

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Faslılar, İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev'in Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen "4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı"na katılmasını protesto etti.

Fas Filistin'i Destekleme Cephesi tarafından başkent Rabat'taki parlamento binası önünde düzenlenen gösteriye onlarca Faslı katıldı.

Protestoya Filistin bayraklarıyla katılan göstericiler, Batı'nın Gazze Şeridi'nde soykırım yapan Tel Aviv'e verdiği desteği kınayan sloganlar atarak, "Gazze gururun simgesidir" ve "Hepimizin canı kararlı Gazze'ye feda olsun" gibi Gazze'ye destek veren ifadelerin yer aldığı pankartlar açtı.

Fas Filistin'i Destekleme Cephesi Koordinatörü Abdulilah Binabdusselam, protesto sırasında yaptığı konuşmada, İsrailli bakan Regev'in Fas'ta düzenlenen konferansa katılmasına izin verilmesini eleştirdi.

Binabdusselam, Faslı avukatların, İsrailli bakan Regev'in "Gazze'deki soykırıma karışmak" suçlamasıyla tutuklanması için dava açmasını övdü.

Faslı avukat Halid es-Sufyani, dün yaptığı açıklamada, İdare Mahkemesinin İsrailli bakan Regev'e karşı açılan davayı reddettiğini duyurmuş ancak reddedilme sebebine ilişkin bilgi vermemişti.

Sufyani, avukatların, Rabat'ta Danıştay'a başvurarak hukuki hareketlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Fas'ta düzenlenen ve 2 gün sürecek 4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı'nda katıldığı "Bakanlar Oturumu"ndaki konuşmasının ardından, söz alan İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev'i protesto ederek salondan ayrılmıştı.