Fas'tan İsrail'e Sert Tepki

Fas'ta faaliyet gösteren Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu, İsrail Meclisinin işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını talep eden kararını kesin bir dille reddederek, bunun Filistin halkının tarihi ve hukuki haklarına yönelik açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün Vadisi'nin ilhakına yönelik İsrail Meclisinde atılan adımları yazılı bir açıklamayla değerlendirdi.

Açıklamada, söz konusu adım, "tarihi Filistin'in geri kalan kısmını da sona erdirmeyi amaçlayan saldırgan bir hamle ve başarısızlığı açık olan iki devletli çözüm illüzyonunun tamamen ortadan kaldırılması" şeklinde tanımlandı.

Bu kararın, uluslararası hukuk ve sözleşmelere göre "hükümsüz ve geçersiz" olduğu vurgulandı.

"Yeni bir savaş ilanı"

İsrail'in ilhak planının, Gazze'de Filistin halkına karşı sürdürülen kapsamlı saldırılarla eş zamanlı olarak devreye sokulduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu sürecin Arap ve uluslararası kamuoyunun "kuşkulu sessizliği" ve "normalleşme girişimlerine koşan bazı rejimlerin işbirliği" ortamında yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, kararın "suç teşkil eden bir adım" ve "yeni bir savaş ilanı" olduğu, İsrail'in bu adımlarının cezasız kalmasının yeni ihlalleri teşvik ettiği kaydedildi.

Uluslararası topluma ve Arap kamuoyuna çağrı

Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet etti.

Açıklamada, "Bu açık acizlik, işgali daha da pervasızlaştırmakta ve yeni suçlara cesaret vermektedir." ifadesine yer verildi.

Arap ve İslam dünyasındaki tüm toplumsal ve siyasi aktörlerin, işgal politikalarına karşı halk baskısını artırmaya ve İsrail ile normalleşme süreçlerine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağrıldığı açıklamada, "Nehirden denize kadar tüm Filistin toprakları pazarlığa konu edilemez." ifadesine yer verilerek her türden direnişin meşru bir hak olduğu belirtildi.

Fas Filistin için Ulusal Çalışma Grubu

Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu, Fas'taki farklı sendikalar, insan hakları kuruluşları ve siyasi partilerin oluşturduğu bir sivil toplum koalisyonu olarak uzun yıllardır faaliyet gösteriyor.

Grup, 2020 yılında İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmasına karşı tepkilerin örgütlenmesinde merkezi bir rol oynamış, başkent Rabat başta olmak üzere birçok şehirde on binlerin katıldığı protestolar düzenlemişti.

Filistin davasına destek veren grup, İsrail ile ilişkilerin kesilmesi çağrısı yaparken, Gazze'ye yönelik saldırıların ardından Fas'ta artan kamuoyu duyarlılığının organize edilmesinde de etkili oldu.

Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu, Arap dünyasında Filistin meselesine sahip çıkan sivil direniş platformlarından biri olarak öne çıkıyor ve uluslararası kamuoyuyla dayanışma çağrılarını da düzenli olarak yineliyor. Çalışma Grubu, 7 Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail soykırımına ve katliamlarına karşı düzenli olarak ve geniş katılımlı protesto ve yürüyüşler organize ediyor.