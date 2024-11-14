Fas ve Suudi Arabistan'dan 3 Anlaşma

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Fas ve Suudi Arabistan, iki ülke arasında yargı ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla 3 anlaşma imzaladı.

Fas Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, anlaşmalar Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi ile Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif'in Riyad'da gerçekleştirdiği görüşme sırasında imzalandı.

Açıklamada, bakanların "ceza konularında karşılıklı yardımlaşmanın düzenlenmesi, hükümlülerin nakline yönelik yasal bir çerçevenin oluşturulması ve iki devlet arasında aranan kişilerin iadesi" konularını kapsayan 3 anlaşmaya imza attıkları belirtildi.

Bu anlaşmaların, özellikle soruşturma, inceleme ve yargılama alanlarında yargı ve güvenlik işbirliğinin etkinliğini artırmayı ve her türlü suçla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu anlaşmaların her iki ülkenin ulusal yasalarına göre ortak çalışmayı pekiştirerek sınır ötesi suçlarla mücadeleye, cezasızlıkla mücadelenin sağlanmasına katkıda bulunan, hükümlülerin sosyal ve psikolojik rehabilitasyonuna yönelik etkin mekanizmalar sunacağı vurgulandı.

Daha önce, 2006 yılında iki ülke arasında yargı kararlarının yayımlandığı belgeler, bültenler ve araştırmaların değişimi ile hakimlerin eğitimi konusunda bilgi alışverişini ve uluslararası toplantılarda ortak ilgi alanlarında koordinasyonu hedefleyen bir anlaşma daha imzalanmıştı.