Fatih'te Hastane İnşaatında Yangın

Fatih'te Bezmialem Vakıf Üniversitesine ait inşaatı devam eden hastane binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Vatan Caddesi'nde bulunan hastane inşaatının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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