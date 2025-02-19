Fatih'te Husumet Kanlı Bitti: Motokuryeye Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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Fatih'te Husumet Kanlı Bitti: Motokuryeye Bıçaklı Saldırı

Fatih\'te Husumet Kanlı Bitti: Motokuryeye Bıçaklı Saldırı

Fatih'te yıllardır süren bir husumetin sonucunda motokuryelik yapan Ahmet Boğa, karşılaştığı 5 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Boğa hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

19.02.2025 10:50  Güncelleme: 10:56
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Utku Can SÖNMEZ/ İSTANBUL, FATİH'te 5 kişi, aralarında yıllardır husumet bulunan ve motokuryelik yapan Ahmet Boğa ile yolda karşılaştı. Çıkan tartışma sonucunda şüpheliler Ahmet Boğa'yı darbederek vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Boğa'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İki aile arasında 2021 yılında bilinmeyen bir nedenle husumet yaşandı. 5 yıl önce 2 Nisan'da taraflardan biri, diğer tarafın Fatih Laleli'de bulunan iş yerini sopalarla basıp zarar verdi. Bu olayın ardından 2 aile arasında yıllarca husumet devam etti. Son olarak 15 Şubat Cumartesi günü motokuryelik yapan 2 çocuk babası Ahmet Boğa yolda motosikletiyle ilerlediği sırada husumetlileriyle karşılaştı. Husumetliler arasında 'Ne bakıyorsun' sözleri üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada 5 kişi, Ahmet Boğa'yı kovalamaya başladı. Kovalamaca sonunda yakaladıkları Ahmet Boğa'yı sopalarla darbederek vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladılar. Husumetlilerinin elinden kaçmaya çalışan Ahmet Boğa'yı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Boğa, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Boğa'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

HASTANEYE GİDEN YAKINLARINI TEHDİT ETTİLER

Ahmet Boğa'nın durumunu haber alan aile yakınları hastaneye gittikleri sırada husumetlileri önlerini kesti. Boğa'nın ailesine tehditler savuran grup daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Ahmet Boğa, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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