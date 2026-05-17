Fatih'te İETT Otobüsüne İnşaat Demiri Saplandı

Fatih'te, yol kenarındaki inşaat demirinin İETT otobüsüne saplanması sonucunda yaralanan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı.

Koca Mustafapaşa Caddesi'nde, seyir halindeki 34 HO 1785 plakalı İETT otobüsünün dün akşam yol kenarında bulunan inşaat demiri yığınının üzerine çıkması nedeniyle bir demir araca saplandı.

İnşaat demirinin isabet ettiği kadın yolcu yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda inşaat demiri saplandığı yerden çıkarıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Fatih Belediyesinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ocak 2026 tarihinde inşaat ruhsatı alan bir firma, kendisi için tanımlanan resmi işgaliye alanının dışına taşarak sokak üzerine inşaat demiri bırakmış, söz konusu durum çevre ve yaya güvenliği açısından risk oluşturmuş ve kazaya sebebiyet vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayın ardından Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak üzerine taşan inşaat demirlerinin kaldırılarak gerekli güvenlik tedbirleri alındığı belirtildi. Ayrıca, ilgili müteahhit firmaya, kamu düzeni ve yaya güvenliğini tehlikeye düşüren uygulama nedeniyle Kabahatler Kanunu kapsamında 190 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.