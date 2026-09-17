Fatih'te iş yerini kurşunlayan şüpheli ile taksici dahil 3 kişi adliyeye sevk edildi

Fatih'te iş yerini kurşunlayan şüpheli ile taksici dahil 3 kişi adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayın, iş yeri sahibi ile şüpheli arasındaki husumetten kaynaklandığı belirlenirken zanlılar adliyeye sevk edildi.
Fatih'te bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mevlanakapı Mahallesi'nde B.Ç'nin (38) gece saatlerinde iş yerinin kurşunlandığını bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, iş yerini kurşunlayan Y.E.E. (39), olay yerinde bulunan O.Ü. (32) ile şüphelilerin olay yerinden ayrılmak için bindikleri taksinin sürücüsü C.K'yi gözaltına aldı.
Olayın, şüpheli Y.E.E. ile iş yeri sahibi B.Ç. arasındaki husumetten kaynaklandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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