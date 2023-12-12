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Fatih'te Sokakta Tartışma Sonucu Bıçaklama Davası - Son Dakika
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Fatih'te Sokakta Tartışma Sonucu Bıçaklama Davası

Fatih'te sokakta tartıştıkları sırada kendilerine müdahale eden Mehmet İşçi'yi bıçakla yaraladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan biri tutuklu 2 sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Fatih\'te Sokakta Tartışma Sonucu Bıçaklama Davası
12.12.2023 - 14:24,
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Fatih'te, sokakta tartıştıkları sırada kendilerine müdahale eden Mehmet İşçi'yi bıçakla yaraladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan biri tutuklu 2 sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ataberk Özcan ile tutuksuz yargılanan kız arkadaşı Meltem Çağlar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Ataberk Özcan'ın avukatı Rıdvan Kesler, kamera kayıtlarına göre müşteki Mehmet İşçi'nin, olay tarihinde müvekkilini ısrarlı takip ettiğini ve sanıkları sözlü olarak tahrik eden tavırlar sergilediğini belirtti.

Kesler, müvekkili Özcan'ın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özcan'ın yurt dışı çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

"Suçlunun dışarıda değil, içeride olması gerekiyor"

Davanın bitmesinin ardından adliye önünde açıklama yapan müşteki Mehmet İşçi, olay tarihinde evine gittiği sırada sanıklar Ataberk Özcan ile Meltem Çağlar'ın sokakta tartıştıklarını gördüğünü söyledi.

Sanık Atakan Özcan'ın, Meltem Çağlar'a şiddet uygulayacağını düşündüğü için yanlarına gittiğini anlatan müşteki İşçi, şöyle konuştu:

"Kadın sevgili olduklarını belirtti. Kendisine zarar vereceğini söyledim. Çocuk bıçak çıkardı. Kız aldı ve bıçağı bana doğru savurdu, boğazımı kesti. Ben de 'Ne haliniz varsa görün.' diyerek yürümeye başladım. Onlar da arkamdan yürümeye başladılar. Bıçak halen kızın elindeydi. Kız önüme geçti ve tek darbeyle bıçağı kalbime soktu. Daha sonra çocuk tekme attı, ben yere düştüm. Üstüme çıktı ve sırtımdan bıçaklamaya başlarken yanımızdaki arabadan biri çıktı. Tekme atıp üzerimden aldı çocuğu. Yoksa bıçaklamaya devam edecekti. Sonra ikisi birden kaçtılar."

Bıçaklandıktan sonra hastaneye götürüldüğünü aktaran İşçi, burada riskli bir kalp ameliyatı geçirdiğini anlattı.

İşçi, tutuklu sanık Atakan Özcan'ın tahliye edilmesine tepki göstererek, "İşe başladıktan 1 ay sonra tekrar aynı olayı gördüm, hemen oradan uzaklaştım. Artık kimseye yardım da etmek içimden gelmiyor çünkü aynı şeyle karşılaşabilirim, kimin ne olduğu belli değil. Adalet bekliyorum, suçlunun dışarıda değil, içeride olması gerekiyor." diye konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, arkadaş olan sanıklar Ataberk Özcan ile Meltem Çağlar'ın 17 Aralık 2022'de Fatih Yapağı Sokak'ta tartışmaya başladıkları belirtildi.

İddianamede, bu sırada müşteki Mehmet İşçi'nin, sanıklardan Ataberk Özcan'ın Meltem Çağlar'a zarar verebileceği düşüncesi ile yanlarına giderek çiftin kavgasına müdahale ettiği kaydedildi.

Sanık Meltem Çağlar ile müşteki İşçi'nin tartışmaya başladığı belirtilen iddianamede, tartışmaya Ataberk Özcan'ın da müdahale etmesiyle taraflar arasına arbede yaşandığı bildirildi.

İddianamede, tartışma sırasında sanıkların yanlarında bulunan silahtan sayılan kesici aletle müştekiyi yaraladıkları kaydedildi.

Sanıklar Ataberk Özcan ve Meltem Çağlar'ın bu şekilde "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği savunulan iddianamede, 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: AA
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