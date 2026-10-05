Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti - Son Dakika
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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti

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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF\'ye iade etti
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Fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını bugün gönüllülük esasına göre TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

Sermaye piyasalarındaki fon tasfiyeleri ve bazı hisse işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'ya uzandı. Kaya çiftinin Borsa İstanbul'daki yüksek kazançlı işlemleri tartışmalara neden oldu. Partideki görevinden istifa eden Kaya'nın, 63,4 milyon TL yatırarak yaklaşık 4 ay içinde 1,34 milyar TL çektiği; eşi İlyas Kaya’nın ise 99,7 milyon TL yatırımla 826 milyon TL gelir elde ettiği iddiaları günlerdir konuşulurken, Kaya çifti dikkat çeken bir adım attı.

PARAYI TMSF'NİN HESABINA GÖNDERDİLER

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdiği öğrenildi. Kaya çiftinin bunu gönüllülük esasına göre yaptığı öğrenildi.

"5 AYDA 2 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE KAZANÇ SAĞLADIKLARI" İDDİASI

Fon krizinde, istifa eden eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve kısa süre içinde bu hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde ettiği ifade edilmişti.

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına karar verilmişti. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuFatma Betül Sayan KayaBorsa İstanbulİlyas KayaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • mesut mesut:
    Gs nin yaptığı Hakem satım almalarını unutturmak için yapılıuor bu haberler. ne oldu başkan tutuklandımı gündemi değiştirmeyin unutmayıZ 15 27 Yanıtla
    Beşir Beşir:
    EKO DAN NE ZAMAN ALINACAK 560 MİLYAR 13 23
    Sezgin Haksever Sezgin Haksever:
    hakemin fb maclarini ve kararlarını hiç izlemedin sanırım 9 11
    inderesadettin inderesadettin:
    el ne dıyoorr sen ne dıyorsun kafanmı guzel ne 6 0
    Nurettin İşlekter Nurettin İşlekter:
    bu kadar at gözlüğü ile bakıyor olamazsınız ya artık aklımız almıyor bunu nasıl bir kulübe bağlarsınız hangi kulüp olursa olsun. 2001 banka krizinden daha büyük bir kriz olduğu söyleniyor piyasalar alev alev Türkiye’nin en büyük şirketlerinin hisseleri 2005 ten bu yana en düşük seviyede ,sizin dediğinize bakın. gerçekten komik… 5 0
    kazbek tseyev kazbek tseyev:
    mesut beter ol emi beter 0 0
  • etem karatas etem karatas:
    Buda bir gelişme en azından keşke bu güne kadar kolpaçinolar yediklerini iade etse ekonomi düzelir 17 4 Yanıtla
  • Izzet Emre Izzet Emre:
    Yapılması gereken buydu. Hiç bu tür iş yapılmamalıydı. Unutmayın alın teri dışında hiç bir şeyde fayda yoktur. 13 1 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Diğerleri ne olacak giden paranın 800 milyar olduğu söyleniyor Yurt dışına gidenlerinde yakalanıp getirilmesi lazım paralar geri alınmalı 12 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Hani kazancının 2 katını verirse diyordu kanun doktor 100 milyon milletvekili 63 m nasıl topladı bide onu anlatsınlar 11 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti - Son Dakika
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