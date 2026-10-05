Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF\'ye iade etti

Sermaye piyasalarındaki fon tasfiyeleri ve bazı hisse işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'ya uzandı. Kaya çiftinin Borsa İstanbul'daki yüksek kazançlı işlemleri tartışmalara neden oldu. Partideki görevinden istifa eden Kaya'nın, 63,4 milyon TL yatırarak yaklaşık 4 ay içinde 1,34 milyar TL çektiği; eşi İlyas Kaya’nın ise 99,7 milyon TL yatırımla 826 milyon TL gelir elde ettiği iddiaları günlerdir konuşulurken, Kaya çifti dikkat çeken bir adım attı.

PARAYI TMSF'NİN HESABINA GÖNDERDİLER

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdiği öğrenildi. Kaya çiftinin bunu gönüllülük esasına göre yaptığı öğrenildi.

"5 AYDA 2 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE KAZANÇ SAĞLADIKLARI" İDDİASI

Fon krizinde, istifa eden eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve kısa süre içinde bu hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde ettiği ifade edilmişti.

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına karar verilmişti.