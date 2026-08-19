Fatsa'da 1,2 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Fatsa'da 1,2 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan 4 Zanlı Tutuklandı

Fatsa\'da 1,2 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan 4 Zanlı Tutuklandı
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Fatsa'da evden altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. 1,2 milyon lira değerinde altın ele geçirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evden 1,2 milyon lira değerinde altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Olayla ilgili Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan F.B, F.K, İ.G. ve S.B. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya Mahallesi'nde ikamet eden K.T, 4 gün önce evinin soyulduğu ihbarında bulunmuş, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonrası piyasa değeri 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen altınları çaldıkları iddia edilen zanlılar, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki uygulama noktasında yakalanmıştı.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, altınlar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fatsa'da 1,2 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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