Fatsa'da Ev Yangını

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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