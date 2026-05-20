Fatsa\'da Heyelan Paniği

ORDU'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen heyelan, paniğe neden oldu. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kentte günlerdir etkili olan yağışların ardından Fatsa ilçesi Bahçeler Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde toprak kayması yaşandı. Heyelan sırasında yamaçtan kayan toprak ve taş parçaları, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından heyelanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alındı, inceleme başlatıldı. Diğer yandan heyelan anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.