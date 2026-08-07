Fatsa'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı, sağlık ekipleri sevk edildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Atakan A. idaresindeki 34 HK 2403 plakalı kamyon, Dolunay Mahallesi Kutlukent Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Cüneyit A. yönetimindeki 34 BL 4745 plakalı kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Cüneyit A. idaresindeki kamyon, önünde bulunan kamyonet ve otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyon sürücüsü Atakan A. ile Muhammed A, Serkan A. ve Yunus S. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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