FBI, Çin adına ajanlıkla suçlanan kadını Los Angeles Havalimanı'nda gözaltına aldı - Son Dakika
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FBI, Çin adına ajanlıkla suçlanan kadını Los Angeles Havalimanı'nda gözaltına aldı

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Çin adına ajanlıkla suçlanan 34 yaşındaki kadın, Los Angeles Havalimanı'nda Çin'e giderken FBI tarafından gözaltına alındı. Kadının Tayvan yönetiminden üst düzey bir kişinin akrabasını izlediği ve Çinli yetkililere fotoğraf, video ile plaka bilgileri gönderdiği iddia edildi.

ABD'de "Çin adına ajan faaliyeti yürütmekle" suçlanan bir kadın, California eyaletindeki havalimanında Çin'e gitmek üzereyken gözaltına alındı.

CNN televizyonunun haberine göre, California'nın Irvine kentinde yaşayan ve "Heather" adıyla bilinen 34 yaşındaki Wanying Zhang'ın "Çin adına ajan faaliyeti yürüttüğü, Tayvan yönetiminden üst düzey bir kişinin akrabasını izlediği" ve Çinli yetkililere fotoğraf, video ile araç plakası bilgileri gönderdiği iddia edildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) birimleri, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda 34 yaşındaki Zhang'ı Çin'e gitmeye çalışırken gözaltına aldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Zhang'ın hafta içinde federal bir mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Tayvan

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Kaynak: AA
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