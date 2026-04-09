FBI Eski Özel Kuvvetler Çalışanını Gözaltına Aldı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, gizli bilgileri basına sızdırdığı iddia edilen eski Özel Kuvvetler Komutanlığı (SOCOM) çalışanının gözaltına alındığını duyurdu.
Patel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanlığına bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığının eski bir personelinin, gazetecilere gizli bilgiler sızdırdığı iddiasıyla güvenlik güçlerince gözaltına alındığını açıkladı.
Söz konusu kişinin, görevdeyken ABD ordusunun üst düzey isimleriyle yakından çalıştığını aktaran Patel, sızıntı yapmayı düşünenlere uyarıda bulunarak bu tür vakaların yakından takip edildiğini ve cezasız kalmayacağını vurguladı.
Patel, "ABD'ye ihanet etmeyi ve halkına zarar vermeyi" düşünenlere müsamaha edilmeyeceğinin altını çizdi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?