FBI, Trump'a suikast girişimiyle ilgili yeni bulguları paylaştı

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin, saldırı öncesinde hem Trump'ın hem de Başkan Joe Biden'ın seçim miting yerlerine ilişkin detaylı araştırma yaptığını ve Pensilvanya'daki mitingi suikast girişimi için "fırsat" olarak gördüğünü açıkladı.

FBI, Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili soruşturmalarına devam ederken bugün kamuoyu ile yeni bulgularını paylaştı.

FBI'ın suikast ile ilgili soruşturmasını yürüten yetkilisi Kevin Rojek, olay çerçevesinde yaklaşık 1000 kişiyle kapsamlı görüşme gerçekleştirdiklerini ve birçok eksik parçayı tamamlamaya çalıştıklarını belirtti.

Rojek, suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un, saldırıdan önce hem Trump hem de Biden'ın seçim miting yerlerine ilişkin kapsamlı araştırma yaptığını ve Trump'ın Pensilvanya'nın Butler bölgesindeki mitingini saldırı için uygun bir "fırsat" olarak gördüğünü kaydetti.

Rojek ayrıca, FBI olarak saldırganın motivasyonu hakkında belli bir fikirleri bulunduğunu ancak konuyla ilgili açıklama yapacak noktada olmadıklarını söyledi.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlediği mitingde kürsüden destekçilerine hitap ederken silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.

Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.