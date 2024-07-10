Fedakar babanın sesini yetkililer duydu - Son Dakika
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Fedakar babanın sesini yetkililer duydu

Eskişehir'de bir baba, zihinsel engelli kızını sırtında taşırken yaşadığı zorlukları kamuoyuna duyurdu. Haberin yayınlanmasının ardından Odunpazarı Belediyesi harekete geçerek aileye yardım etti.

10.07.2024 01:11  Güncelleme: 01:20
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Fedakar babanın sesini yetkililer duydu

Baba 36 yaşındaki kızını artık daha rahat taşıyacak

Toprak Ailesi'nin imdadına Odunpazarı Belediyesi yetişti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 73 yaşındaki Nurettin Toprak'ın eşiyle birlikte, 36 yaşındaki yüzde 93 zihinsel engelli kızına bakmak için verdikleri mücadelenin kamuoyuna yansıması sonrası harekete geçen yetkililer, yaptıkları çalışmalarla anne ve babanın yüreğine su serpti.

İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberde Nurettin Toprak'ın engelli 36 yaşındaki kızını sırtında merdivenden çıkarıp indirmesi gündem olmuştu. Haber sonrasında Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Nurettin Toprak ve eşinin kızını sırtına alarak indirdikleri dik metal merdivenler sökülerek, yerine standartlara uygun betonarme merdiven yapıldı. Belediye ekiplerince evin girişine kadar olan yürüyüş yolları ve merdivenler söküldü. Yeniden yapılan yürüyüş yolları ve merdivenler andazit ile kaplandı. Yine Odunpazarı Belediyesi tarafından daha önce bahçedeki atıl vaziyette bulunan alana mutfak ve oda yapıldı. Mevcutta inşaat halinde bulunan 3 odadan biri banyo ve tuvalete dönüştürüldü. Çalışmalarda diğer iki odanın da eksikleri tamamlanarak yaşam alanı oluşturuldu.

"Sırtıma alıp merdivenlerden indiriyordum"

73 yaşındaki Nurettin Toprak, "Bir iki kere ben merdivenden düştüm. Benim bacağımda şu anda yaralar mevcut. Eşim düştü, çocuğun kafası 2 kez kırıldı. Sırtıma alıp merdivenlerden indiriyordum. Haftada üç gün okula gidiyor. O üç günün içine indir, kalır, çok zor. Hem bende hem eşimin bacaklarında platin var. Eşim, beyin kanseri oldu, tedavi görüyor" dedi.

"Biz ne çekiyoruz Allah biliyor"

Gazete ve televizyonda çıkan haberlerin ardından Odunpazarı Belediyesi'nden ve Eskişehir Valiliğinden geldiklerini söyleyen Toprak, "İşçisinden, şefine, müdürüne kadar herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Adamlar geldi, cani gönülde yaptılar. Hiçbir eksiğini bırakmadılar. Sıva, boya yapıldı. Yerler, mutfak, banyo yapıldı. Demir kapı yapıldı. Merdivenler yapıldı. Allah, Belediye Başkanımız Kazım Kurt'tan razı olsun. Memnunuz. Artık rahatlıkla aşağı inip, çıkabiliyoruz. Öncesinde bu merdivenler demirdi. O merdivenler yapıldı. Oturduğumuz bu alan yoktu. Mutfak yoktu, yapıldı" diyor Toprak ve ekliyor: "Ben devletten hiçbir zaman yardım istemedim. Allah-u Teala bize sağlık versin" dedi.

"Kazım Bey fakir fukarayı bilen bir insan"

Yapılan çalışmalar hakkında da Nurettin Toprak şöyle devam etti;

"Bizim hayatımızda her şeyi değiştirdi. Önceden çocuğu sırtımda alıp aşağıya indiriyordum. Şimdi, konula giriyoruz, indiriyoruz. Şu rahatlık, Allah razı olsun. Biz şu anda onların bedene duacıyız. Allah başkanım da razı olsun. Bu işler Kazım Bey'in sayesinde oldu. Kazım Bey, değerli bir insan, çalışkan bir insan, fakir fukarayı bilen bir insan. Allah ondan razı olsun. Allah onun çoluğunu çocuğunu bağışlasın inşallah. İçişleri Bakanlığı'ndan müsteşar bizi aradı. Belediye işinizi yapıyor mu diye sordu. Bunları onlara da anlattım."

Kaynak: İHA

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