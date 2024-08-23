Feke Belediye Başkanı Özen, mahallelinin su sorununu çözmek için kolları sıvadı

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Feke Belediye Başkanı Özen, mahallelinin su sorunun çözmek için kolları sıvadı

Adana'nın Feke ilçesindeki bir mahalleye yıllar önce içme suyu yapımından sonra bir daha su gelmeyince mahalleli de katır ve eşeklerle su çekmek zorunda kaldı. Bu durumunun haber olması üzerine Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, mahalle sakinleriyle görüştü.

ADANA - Adana'nın Feke ilçesindeki bir mahalleye yıllar önce içme suyu yapımından sonra bir daha su gelmeyince mahalleli de katır ve eşeklerle su çekmek zorunda kaldı. Bu durumunun haber olması üzerine Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, mahalle sakinlerinin yanına giderek görüştü.

Feke'nin Ormancık Mahallesinde yıllar önce yapılan içme suyu hattı nedeniyle su sıkıntısı yaşanıyor. Bu nedenle mahalleli en yakın çeşmeden katır ve eşeklerle su çekmek zorunda kalıyor. Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, suyu olmayan mahalleye giderek vatandaşların sorunlarını dinledi. Özen, köylerde vatandaşların su sorunu yaşamaması için belediyenin tüm imkanlarının halkın hizmetine sunulduğunu belirtti.

Başkan Özen sorunun çözümü için sahada

Başkan Özen, "Göreve geleli 5 ay oldu. Sizlerin güvenini boşa çıkarmamak sorunların yerinde tespiti için el birliği ile tüm ekiplerimiz sahada. Burada su kaynaklarımız var. Bunun sizlere doğru ulaşımı için bizim sorumluluk sahamız olmamasına rağmen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de devletimiz kurumları ile tüm imkanlar kullanılarak gereken yapılacak. Sadece Ormancık Mahallemiz için değil su ve yol sorunu olan 48 mahallemizin eksiklerini gidermek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. 2 yıl içinde hedefimiz yıllardır süren sorunları bertaraf ederek Feke halkının su, yol gibi öncelikli temel ihtiyaçlarını çözmek ardından çocuklarımız için parklar kadınlarımız için sosyal alanlar oluşturmak geleceğimiz olan gençlerin ilçemizden göçünü önlemek için projelerimizi hayata geçireceğiz. Sizler bana güvenip oy verdiniz bende önümüzde 4 yıl içinde bu güveninizi boşa çıkarmadan sizler için gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum. Birlikte Feke'yi yöneteceğiz ve Feke'nin geleceğini sizlerle birlikte yöneteceğiz" dedi.

Zeydan Karalar'dan Ormancık halkına müjde

Başkan Özen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı vatandaşların yanında aradı. Karalar, telefonda Ormancık Mahallesi sakinlerinin su sorunun çözülmesi, su kaynaklarının halka doğru ulaşması için tüm ekiplerin özveri ile çalışacağının sözünü verdi.

Başkan Karalar, Ormancık Mahallesinde su sorunun kendisine yeni iletildiğini ifade ederek su sorunun çözülmesi için ASKİ ekiplerin özveri ile yerinde çalışma yapacağını söyledi.