Feke Belediye Başkanı Özen, mahallelinin su sorununu çözmek için kolları sıvadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Feke Belediye Başkanı Özen, mahallelinin su sorununu çözmek için kolları sıvadı

Feke Belediye Başkanı Özen, mahallelinin su sorununu çözmek için kolları sıvadı

Adana'nın Feke ilçesindeki bir mahalleye yıllar önce içme suyu yapımından sonra bir daha su gelmeyince mahalleli de katır ve eşeklerle su çekmek zorunda kaldı. Bu durumunun haber olması üzerine Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, mahalle sakinleriyle görüştü.

23.08.2024 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Feke Belediye Başkanı Özen, mahallelinin su sorunun çözmek için kolları sıvadı

Adana'nın Feke ilçesindeki bir mahalleye yıllar önce içme suyu yapımından sonra bir daha su gelmeyince mahalleli de katır ve eşeklerle su çekmek zorunda kaldı. Bu durumunun haber olması üzerine Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, mahalle sakinleriyle görüştü.

ADANA - Adana'nın Feke ilçesindeki bir mahalleye yıllar önce içme suyu yapımından sonra bir daha su gelmeyince mahalleli de katır ve eşeklerle su çekmek zorunda kaldı. Bu durumunun haber olması üzerine Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, mahalle sakinlerinin yanına giderek görüştü.

Feke'nin Ormancık Mahallesinde yıllar önce yapılan içme suyu hattı nedeniyle su sıkıntısı yaşanıyor. Bu nedenle mahalleli en yakın çeşmeden katır ve eşeklerle su çekmek zorunda kalıyor. Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, suyu olmayan mahalleye giderek vatandaşların sorunlarını dinledi. Özen, köylerde vatandaşların su sorunu yaşamaması için belediyenin tüm imkanlarının halkın hizmetine sunulduğunu belirtti.

Başkan Özen sorunun çözümü için sahada

Başkan Özen, "Göreve geleli 5 ay oldu. Sizlerin güvenini boşa çıkarmamak sorunların yerinde tespiti için el birliği ile tüm ekiplerimiz sahada. Burada su kaynaklarımız var. Bunun sizlere doğru ulaşımı için bizim sorumluluk sahamız olmamasına rağmen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de devletimiz kurumları ile tüm imkanlar kullanılarak gereken yapılacak. Sadece Ormancık Mahallemiz için değil su ve yol sorunu olan 48 mahallemizin eksiklerini gidermek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. 2 yıl içinde hedefimiz yıllardır süren sorunları bertaraf ederek Feke halkının su, yol gibi öncelikli temel ihtiyaçlarını çözmek ardından çocuklarımız için parklar kadınlarımız için sosyal alanlar oluşturmak geleceğimiz olan gençlerin ilçemizden göçünü önlemek için projelerimizi hayata geçireceğiz. Sizler bana güvenip oy verdiniz bende önümüzde 4 yıl içinde bu güveninizi boşa çıkarmadan sizler için gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum. Birlikte Feke'yi yöneteceğiz ve Feke'nin geleceğini sizlerle birlikte yöneteceğiz" dedi.

Zeydan Karalar'dan Ormancık halkına müjde

Başkan Özen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı vatandaşların yanında aradı. Karalar, telefonda Ormancık Mahallesi sakinlerinin su sorunun çözülmesi, su kaynaklarının halka doğru ulaşması için tüm ekiplerin özveri ile çalışacağının sözünü verdi.

Başkan Karalar, Ormancık Mahallesinde su sorunun kendisine yeni iletildiğini ifade ederek su sorunun çözülmesi için ASKİ ekiplerin özveri ile yerinde çalışma yapacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Adana, Feke, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Feke Belediye Başkanı Özen, mahallelinin su sorununu çözmek için kolları sıvadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:17:29. #1.11#
SON DAKİKA: Feke Belediye Başkanı Özen, mahallelinin su sorununu çözmek için kolları sıvadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement