Adana'da, heyelan nedeniyle kapanan Feke- Kozan kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Feke ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Feke-Kozan kara yolu Akkaya Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.
Son Dakika › Güncel › Feke-Kozan Yolu Yeniden Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?