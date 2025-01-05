Ferdi Tayfur'un Şarkıları Ankara Kalesi'nde Yankılandı - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un Şarkıları Ankara Kalesi'nde Yankılandı

Ferdi Tayfur\'un Şarkıları Ankara Kalesi\'nde Yankılandı

Antalya'da hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları, Altındağ'daki tarihi Ankara Kalesi'nde dinleyicilere nostaljik anlar yaşattı. Plakçı Pınar Yalçın, Tayfur'un şarkılarını çalarak hem turistleri hem de locals'ları mutlu etti.

05.01.2025 15:57  Güncelleme: 16:00
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ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki tarihi Ankara Kalesi'nde bulunan bir plakçıda hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı. Sokakta yankılanan şarkılar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları, Ankara Kalesi'nin sokaklarında yankılandı. Plakçı Pınar Yalçın, Ferdi Tayfur'un çok sayıda şarkısını sokaktakilere dinletti. Çalınan eserler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, dükkan sahibi Pınar Yalçın da duygu dolu anlar yaşadı. Yalçın, Ferdi Tayfur'u çok sevdiğini belirterek, "Ferdi Tayfur, tıpkı Neşet Ertaş gibi bence bir daha asla ülkeye gelmeyecek starlardan bir tanesi. Allah rahmet eylesin. Ben her zaman severek dinliyordum ama şu an ekstra bir ilgi görüyor. Şu an bulunduğumuz mekan Ankara Kalesi, burada her Ferdi Tayfur çaldığımda insanlar video çekerek 'sesini biraz daha açar mısınız' diyor. Çok seviyorduk kendisini, mekanı cennet olsun. İnsanlara bu duyguyu tattırabilmek muhteşem bir şey" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ferdi Tayfur'un Şarkıları Ankara Kalesi'nde Yankılandı - Son Dakika

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