Ferhat Efe, MHP Nallıhan İlçe Başkanı - Son Dakika
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Ferhat Efe, MHP Nallıhan İlçe Başkanı

Ferhat Efe, MHP Nallıhan İlçe Başkanı
13.06.2026 19:22
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Ferhat Efe, MHP Nallıhan İlçe Başkanlığı'na yeniden seçildi. Destek verenlere teşekkür etti.

MHP Nallıhan İlçe Başkanlığı'nın 14. Olağan Genel Kurulu'nda Ferhat Efe yeniden başkanlığa seçildi.

Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen olağan genel kurulda, divan başkanlığını MHP MYK Üyesi Fatih Çetinkaya, divan üyeliğini ise MHP MYK Üyeleri Oğuzhan Çakır ve Mehmet Onur Kasım yaptı.

Kongrede, MHP Nallıhan İlçe Başkanlığına Ferhat Efe yeniden seçildi.

Efe, yaptığı açıklamada, destek veren herkese teşekkür ederek, "İl teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte bilge liderimiz, genel başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin emrinde, Türk milletine hizmet yolunda yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kongremize uzaktan, yakından katılarak desteklerini esirgemeyen coşkulu bir kurultay yapmamıza vesile olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ferhat Efe, MHP Nallıhan İlçe Başkanı - Son Dakika

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