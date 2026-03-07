Ferhat Salt, Öğrencilerle Sahurda Buluştu - Son Dakika
Ferhat Salt, Öğrencilerle Sahurda Buluştu

Ferhat Salt, Öğrencilerle Sahurda Buluştu
07.03.2026 14:51
AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, üniversite öğrencileriyle sahurda bir araya geldi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, sahur programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrenci evinde gerçekleşen buluşmada gençlerle sohbet eden Salt, talep ve önerilerini dinledi.

Sahur hazırlıkları sırasında mutfağa giren Salt, gençlere yemek yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt, gençlerle bir araya gelmenin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, onların görüş ve fikirlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade etti.

Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu aktaran Salt, onların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferhat Salt, Öğrencilerle Sahurda Buluştu - Son Dakika

