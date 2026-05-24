Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Silahlı Saldırıya İlişkin 3 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Silahlı Saldırıya İlişkin 3 Gözaltı

24.05.2026 10:44  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli, Muğla emniyetinin koordineli çalışması sonucu yakalandı.

(FETHİYE) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, gelişmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"23 Mayıs 2026 tarihinde Fethiye ilçesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince koordineli yürütülen çalışma kapsamında olayın faili ve birlikte hareket eden 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli çalışmalar yapılmakta olup gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Silahlı Saldırıya İlişkin 3 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:52
CHP’de kritik telefon görüşmesi Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapması bekleniyor
CHP'de kritik telefon görüşmesi! Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:11:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Silahlı Saldırıya İlişkin 3 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.