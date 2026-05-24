Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Silahlı Saldırıya İlişkin 3 Gözaltı

(FETHİYE) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, gelişmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"23 Mayıs 2026 tarihinde Fethiye ilçesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince koordineli yürütülen çalışma kapsamında olayın faili ve birlikte hareket eden 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli çalışmalar yapılmakta olup gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."