Fethiye Belediyesi'nden Engelliler Haftası Etkinliği

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Akmaz Halk Plajı ve Mesire Alanı'nda özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Engelli bireyler ve ailelerinin katılımıyla yapılan organizasyon, yoğun ilgi gördü.

Fethiye Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Akmaz Halk Plajı ve Mesire Alanı'nda özel bir etkinlik yaptı. Etkinlikte şarkılar eşliğinde düzenlenen palyaço gösterileriyle özel gereksinimli bireyler gönüllerince eğlendi.

İlginin yoğun olduğu etkinlikte, belediye yöneticileri de alandaki tüm katılımcılarla yakından ilgilendi. Fethiye Belediye Başkan Vekili Metin Sevinç, Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal, alandaki rehabilitasyon merkezlerini ve aileleri tek tek ziyaret etti.

Fethiye Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Ali Kıroğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Özel gereksinimli bireylere yardım değil, destek olmaya çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarındayız, elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli ise Engelliler Haftası'nın bir kutlama değil, farkındalık haftası olduğunu vurgulayarak, "Bu bir kutlama değil; özel gereksinimli bireylerin toplumdaki varlığına, yaşadıkları zorluklara ve çözüm yollarına dikkat çekilmesi gereken bir zaman dilimi. Kent yaşamından daha fazla yararlanmaları için gerekli raporları hazırlıyoruz, düzenlemeleri yapmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Bugün buraya katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.