Fethiye'de Başkan Karaca'ya silahlı saldırıda 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Fethiye'de Başkan Karaca'ya silahlı saldırıda 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

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Fethiye\'de Başkan Karaca\'ya silahlı saldırıda 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
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Muğla'nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Fethiye'nin Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırıda, sol bacağından yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Başkan Karaca tedavisinin ardından taburcu edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırgan E.T.Ç.'nin 20 Mayıs günü İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldiği, otogar çıkışında olay yerinde keşif yaptığı ve saldırının ardından taksiyle Bodrum'a kaçtığı belirlendi. Ekipler, saldırganın T.D. ile Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. 24 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla iki şüpheli yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırganı Fethiye'den Bodrum'a taşıyan taksinin ücretini ödeyen ve 34 plakalı araçla İstanbul'dan Bodrum'a geldiği saptanan H.N.'yi de aynı gün saat 04.45'te Milas'ta gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

3 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişiyi daha 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
Alim KaracaFethiyeGüncelMuğlaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de Başkan Karaca'ya silahlı saldırıda 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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