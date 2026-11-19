Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle vuran sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Veli K, Hatice K. ile taraf avukatları katıldı.

Mağdur Hatice K, birliktelikleri boyunca sanıkla ekonomik ve kıskançlık gibi sebeplerden sürekli tartıştıklarını belirterek, birçok kez şiddete maruz kaldığını öne sürdü.

Hatice K, sanık tarafından birçok kez tehdit edildiğini iddia ederek, şöyle konuştu:

"Annemi, 'Boşanırsa kızını öldürürüm.' diye tehdit ediyordu. Sosyal medyada uygun olmayan fotoğraflarımı bile paylaşıyordu. Olayın yaşandığı yere kalabalık olduğu için 'Bana bir şey yapamaz.' diye gittim. Kadir ağabeyle konuştuğum sırada Veli'nin elinde tüfekle geldiğini gördüm. KADES'e basmaya çalıştım. Kaçmaya çalıştım. Bir kapının arkasına geçtim ama kapı kilitlenmiyordu. İttirince açıldı, tüfeği bana doğrultup ateş açtı. 'Dur yapma.' deme fırsatım bile olmadı."

Hatice K, 8 ay hastanede tedavi gördüğünü ve iki bacağını kaybettiğini dile getirerek, kumar oynadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Duruşmada savunma yapan sanık Veli K. ise kendisi ve müşteki hakkındaki iddiaların araştırılması gerektiğini belirtti.

Hatice K'nin kumar bağımlısı olduğunu iddia eden Veli K, eşinin kendisini aldattığını öne sürdü.

Hatice K'yi öldürme niyeti olmadığını iddia eden sanık, "Demir ustasıyım ve zeytin ticareti de yapıyorum. Ona çok emek verdim. 200 koyunum vardı, satıp parasını ona verdim. Beni 15 milyon lira dolandırdı. Fethiye'de ne kadar kumarhane varsa hepsinde oyun oynadı." diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

"O caninin en ağır cezayı almasını istiyorum"

Hatice K, duruşmanın ardından gazetecilere, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini öldürmeye çalıştığını öne sürdü.

Eşinin açtığı ateş sonucu sakat kaldığını dile getiren Hatice K, "O caninin en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadesini kullandı.

Hatice K'nin annesi Ayşe M. ise kimsenin böyle bir acı yaşamasını istemediğini dile getirdi.

Dini, ırkı ne olursa olsun hiçbir kadının vurulup öldürülmemesi gerektiğini vurgulayan Ayşe M, "Benim çektiğim acıyı hiçbir anne çekmesin. Bu acıyı yaşamayan bilemez. Bu kişiye verilen ceza emsal olsun ki kimse bunu bir daha yapmaya cesaret edemesin. Çoluk çocuk hiç kimse böyle bir şey yaşamasın." diye konuştu.

Müşteki avukatı Alev Öztürk de indirim uygulanmaksızın sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza alması için sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Olay

Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'nde 25 Ocak'ta boşanma aşamasındaki eşi Hatice K'nin bulunduğu iş yerine gelen Veli K, yanındaki av tüfeğiyle ateş etmişti. Saldırıda ağır yaralanan Hatice K'nin bir bacağı diz altından ampute edilmişti. Tedavi sürecinde diğer bacağı da diz altından kesilmişti.

Olayın ardından tutuklanan Veli K. hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iddianame hazırlanmıştı.