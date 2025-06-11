Fethiye'de Modern Hayvan Bakımevi Açılıyor

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi tarafından yenilenen Hayvan Bakımevi'nde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında tedavi ve rehabilitasyon birimleri genişletilecek, doğayla uyumlu açık yaşam alanları oluşturulacak.

Fethiye Belediyesi tarafından modern ve donanımlı bir bakımevi olarak tasarlanan projenin temeli geçen günlerde atılmıştı. Toplam 37 dönüm arazi üzerine kurulacak Hayvan Bakımevi, bin 950 metrekarelik inşaat alanı ve 21 farklı bloktan oluşan yapısıyla yalnızca ilçenin değil, bölgenin de en büyük hayvan bakımevlerinden biri olma özelliğini taşıyacak.

Tesis bünyesinde idari birimlerin yer alacağı karşılama binası, tam donanımlı modern bir ameliyathane, kediler, köpekler ve atlar için özel olarak tasarlanmış kulübeler ve padok alanları bulunacak. Geniş tedavi ve rehabilitasyon alanları ile hayvanların doğal ortama uyumunu destekleyen açık yaşam alanları da yer alacak.