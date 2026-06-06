Fethiye'de Silahlı Saldırı Davası: Sanıklara Ağır Ceza - Son Dakika
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Fethiye'de Silahlı Saldırı Davası: Sanıklara Ağır Ceza

06.06.2026 18:12
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İbrahim Solak'ın öldürülmesine ilişkin davada 3 sanık müebbet, 2 sanık ise 14 yıl hapis cezası aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 23 yaşındaki İbrahim Solak'ın evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılanan 3 sanık müebbet hapis cezasına, 2 sanık ise 14'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.???????

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, maktul yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Murat K. ve Sefer K. ile suça sürüklenen çocuk Rabia G'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 4'er yıl hapis cezası verildi.

Suça sürüklenen çocuk kapsamında yargılanan Rabia G'nin müebbet hapis cezası 15 yıl hapse indirildi.

Kararın açıklanmasının ardından adliye salonunda fenalaşan Rabia G'ye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yardım eden sanıklara toplam 14'er yıl ceza

Heyet, sanıklar Hüseyin K. ve Emine T'yi ise "kasten öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 12'şer yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal suçuna yardım etmek" suçundan da 2'şer yıl olmak üzere toplam 14'er yıl hapis cezasına mahkum etti.

Davanın diğer sanığı Yağmur A. hakkında ise beraat kararı verildi.

Olay

İbrahim Solak'ın Esenköy Mahallesi'ndeki evinde 18 Mayıs 2025'te hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, başına mermi isabet eden Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Çevredeki güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek Manisa'da yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, olayla ilgileri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklu sanıklar Sefer K, Rabia G, Murat K. ile tutuksuz yargılanan Yağmur A, Hüseyin K. ile Emine T. hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

İbrahim Solak, Güvenlik, 3. Sayfa, Fethiye, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Silahlı Saldırı Davası: Sanıklara Ağır Ceza - Son Dakika

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