Fethiye'de Yaya Geçidinde Ölümle Sonuçlanan Kaza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye'de Yaya Geçidinde Ölümle Sonuçlanan Kaza

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkollü sürücü, yaya geçidinde çarptığı kadının ölümüne sebep oldu, ağırlaştırılmış müebbet aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobiliyle yaya geçidinde çarptığı yabancı uyruklu kadının ölümüne sebep olan sürücü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, kazada hayatını kaybeden İngiliz Lisa Jane Di Palma'nın eşi Keith Antony Di Palma, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Ş.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Olay günü alkollü olduğunu belirten Ş.K. kazayı kasıtlı yapmadığını savundu.

Kazanın bir anda yaşandığını ve pişman olduğunu ifade eden Ş.K, "Çarptıktan sonra hemen durdum. Aracı geri vitese attım ama ön vitese geçmiş. Kasıtlı bir hareketim yoktu. Olayın şokuna girdim, çok pişmanım." dedi.

Keith Antony Di Palma ise olay günü sürücüyü durdurma çalışmalarının işe yaramadığını belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyetince sanık, "Bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek veya yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay

Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'ndaki yaya geçidinde, 6 Ağustos 2025'te Ş.K. idaresindeki otomobilin çarptığı İngiliz Lisa Jane Di Palma ağır yaralanmış, gözaltına alınan sürücü, 7 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Di Palma, tedavi altına alındığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen 13 Ağustos'ta hayatını kaybetmiş, sanık hakkında hazırlanan iddianame ise Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Fethiye, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Yaya Geçidinde Ölümle Sonuçlanan Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu’ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle...
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Cansever’in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı Cansever'in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı

16:00
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı
Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
15:55
DEM Parti heyeti Erdoğan’la görüşmek için Külliye’de Demirtaş dahil masada 5 konu var
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var
15:52
Fenerbahçe’ye Mert Günok’tan kötü haber Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
15:38
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Büyük sürprizler var
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
15:00
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
14:08
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 18:46:25. #7.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de Yaya Geçidinde Ölümle Sonuçlanan Kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.