Fethiye\'deki sağanak Ölüdeniz\'de ulaşımı aksattı, suyun rengi kahverengiye döndü

Fethiye'deki sağanak Ölüdeniz'de ulaşımı aksattı, suyun rengi kahverengiye döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kısa süreli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bazı yollarda su birikintileri oluşurken, dağlardan taşınan çamurlu su nedeniyle Ölüdeniz'in bir bölümünde suyun rengi kahverengiye döndü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kısa süreli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle özellikle Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı turistler ve vatandaşlar ulaşımda zorluk yaşadı.
Dağlardan yağışla taşınan çamurlu su nedeniyle Ölüdeniz'in bir bölümünde suyun rengi kahverengiye döndü.
Bölgede yağışın akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?