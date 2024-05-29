Fethiye Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri Çekya'ya gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fethiye Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri Çekya'ya gitti

Fethiye Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri Çekya\'ya gitti

Fethiye Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri, Halk Eğitiminde Ters Yüz Öğrenme projesi kapsamında Çekya'ya gitti. Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Personel Hareketliliği çerçevesinde gerçekleşen programda öğretmenler, 'Flipped Classroom' kursuna katılarak Çek eğitim sistemini inceledi. Ayrıca online platform ve uygulamalar hakkında yeni bilgiler edinerek mesleki gelişimlerine katkı sağladılar.

29.05.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinin Halk Eğitiminde Ters Yüz Öğrenme (Flipped Learning in Public Education) projesi kapsamında Çekya'ya gittiği bildirildi.

Merkezden yapılan açıklamada, programın Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Personel Hareketliliği çerçevesinde 15-19 Nisan'da gerçekleştiği kaydedildi.

Kurumdan proje koordinatörü İngilizce öğretmeni Muammer Aslan, Ezgi Kadıoğlu, Rusça öğretmeni Elif Durak ve beden eğitimi öğretmeni Levent Demirbaş'ın etkinliğe katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenlerimiz Educanet Kurs Merkezi'nde 'Flipped Classroom' kursuna katılarak Çek eğitim sistemini incelemişlerdir. Hem Ters Yüz Öğrenme Modeline uygun sınıf ortamının nasıl olması gerektiği hem de bu öğrenme modelini etkili bir şekilde uygulamak için kullanabilecekleri online platform ve uygulamalar hakkında yeni bilgiler edinmişlerdir. Ayrıca kurs merkezinde aynı sınıfı paylaştıkları Belçikalı meslektaşları ile fikir alışverişlerinde bulunarak hem dil gelişimlerine hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlamışlardır."

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Fethiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri Çekya'ya gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:52 Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor
10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:24 AK Parti’nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iki konuda uyardı AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 15:22:18. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri Çekya'ya gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement