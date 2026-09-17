Fethiye Körfezi'nde kürek yarışı düzenlendi, sporcular kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
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Fethiye Körfezi'nde kürek yarışı düzenlendi, sporcular kıyasıya mücadele etti

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Fethiye Körfezi\'nde kürek yarışı düzenlendi, sporcular kıyasıya mücadele etti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında Fethiye Belediye Su Sporları Spor Kulübünce Fethiye Körfezi'nde kürek yarışı organize edildi. Kulüp başkanı Doğuş Çelik, etkinliğin hareketli ve sağlıklı yaşamın önemine dikkati çektiğini belirterek emeği geçenlere ve sporculara teşekkür etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında kürek yarışı düzenlendi.

Fethiye Belediye Su Sporları Spor Kulübünce hareketli ve sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla Fethiye Körfezi'nde organize edilen etkinlikte sporcular kıyasıya mücadele etti.

Kulüp başkanı Doğuş Çelik, gazetecilere, sporun ve sağlıklı yaşamın hayatın bir parçası olması gerektiğini belirtti.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın farkındalık oluşturmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Çelik, "Fethiye'nin doğal güzellikleri içerisinde spor yapmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese ve katılım sağlayan sporcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
EtkinlikFethiyeGüncelMuğlaSporSon Dakika

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