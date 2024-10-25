FETÖ Elebaşı Gülen Pensilvanya'ya Gömüldü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi, örgütün ABD'de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.
Gülen'in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının bulunduğun sınırlı sayıdaki bir topluğun katılımıyla gerçekleşti.
20 Ekim akşamı öldüğü duyurulan FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi dört gündür St. Luke's hastanesinin Monroe şubesinin morgunda tutuluyordu.
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