FETÖ Elebaşıyla İlgili Açıklama Soruşturması

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Bursa'da bir internet sitesinin genel yayın yönetmeni hakkında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin kullandığı ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci A.K'nin internetten yayın yapan televizyon kanalında sunduğu sabah programında, FETÖ elebaşının ölüm haberini verdikten sonra kullandığı ifadeleri incelemeye aldı.

Başsavcılık, genel yayın yönetmeni A.K. hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan soruşturma açtı.

İfadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan A.K'nin, Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor.

İnternet sitesinden yapılan açıklamayla da A.K'nin kuruluşla ilişkisinin kesildiği bildirildi.