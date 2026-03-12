FETÖ Medya Davasında Cezalar Belirlendi

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar çıktı. Mahkeme, gazeteci Nazlı Ilıcak'ı 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına, Ahmet Altan'ı ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
