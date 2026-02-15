FETÖ Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
FETÖ Operasyonu: 2 Tutuklama

FETÖ Operasyonu: 2 Tutuklama
15.02.2026 14:29
Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

TOKAT merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından, FETÖ'nün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Tokat merkezli İstanbul, İzmir ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Tokat, Son Dakika

