Samsun'un Bafra ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. (50) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Üyesi Bafra'da Yakalandı - Son Dakika
