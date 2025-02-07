FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.G'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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