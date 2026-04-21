FETÖ üyesi firari komiser yardımcısı yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bu kapsamda ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı B.A'yı (48) yakaladı.
ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
