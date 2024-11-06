FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

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Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, örgüte üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay M.G, yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.