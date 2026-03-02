FETÖ'ye Üye Savcı Yakalandı - Son Dakika
FETÖ'ye Üye Savcı Yakalandı

02.03.2026 22:31
10 yıldır aranan ihraç savcı Şadan Sakınan, FETÖ ile ilgili soruşturmalarda görevini kötüye kullandı.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' ve iki ayrı 'Görevi Kötüye Kullanma' suçlarından aranan ve operasyonla yakalanarak gözaltına alınan meslekten ihraç Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

10 yıldır gri kategoride aranırken yakalanan ihraç savcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS sınavlarında yapmış olduğu usulsüzlüklere (sınav sorunlarının hileli yollar ile çalınarak örgüt üyelerine dağıtılması ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına sızdırılması amaçlı) ilişkin yürüttüğü soruşturmaları örgütün emir ve talimatları doğrultusunda manipüle etmek (bilgi ve belgeleri saklamak ya da yok etmek vb.) suretiyle görevini kötüye kullanan, daha önce Ankara ve Konya Cumhuriyet Başsavcı vekilliği görevleri de icra etmiş olan ihraç Cumhuriyet savcısı Şadan Sakınan hakkındaki FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve görevi kötüye kullanma suçlarından Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin toplam 5 ayrı yakalama kararlarının infazı amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 02.03.2026 tarihli talimatına istinaden Ankara ili, Çankaya ilçesinde bulunan adreste yakalanmıştır. Gri kategoride aranan Şadan Sakınan'ın saklandığı yerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yapmış olduğu koordineli çalışmalar neticesinde tespit edilen ikamet içerisinde saklanma ve örgütsel suç eşyalarını gizleme amaçlı gizli bölmeler ile birden fazla dijital materyal ile yüklü miktarda para olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle saklandığı ikameti örgütün hücre evi olarak kullanan ve örgütsel eylemlerine güncel olarak devam eden firari ihraç savcı Şadan Sakınan hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından güncel eylem durumu nedeniyle gözaltı, arama ve el koyma tedbirleri uygulanmak suretiyle soruşturma da başlatılmıştır" denildi.

