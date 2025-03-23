Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı'nda, "Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldığını bildirdi.

"SALDIRILAR İSRAİL'İN YAYILMACI POLİTİKASININ GÖSTERGESİDİR"

Bakan Fidan toplantıdaki hitabında, "Bugün burada toplandığımız sırada, soykırım, zorla yerinden etme ve apartheid hala devam ediyor. 18 Mart'taki İsrail hava saldırıları, İsrail'in daha kapsamlı bir ajandası olduğunu gözler önüne sermiştir. İnsani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve Suriye ile Lübnan topraklarının hedef alınması, İsrail'in bu yayılmacı politikada ısrarcı olduğunun göstergeleridir" dedi.

"İSRAİL DURDURULMADAN BARIŞ MÜMKÜN DEĞİL"

"Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir" ifadelerini kullanan Bakan Fidan, "Öncelikli hedefimiz, Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması olmalıdır. İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir. Acil ve kalıcı ateşkes için BM gibi platformlardan faydalanmalıyız. Tüm İİT ülkelerince desteklenen Mısır'ın Gazze planı yapıcı bir çerçeve sunmaktadır. Bu plan temelinde ilerlemeliyiz" dedi.