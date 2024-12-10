Fidan-Blinken Görüşmesi Suriye Üzerine

Güncel

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de devam eden gelişmeler nedeniyle mevkidaşları ile görüşmelere devam ediyor. Bakan Fidan son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan, görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemini vurguladı. Terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan istifade etmesine Türkiye'nin asla izin vermeyeceğini söyledi.

Yıllardır ihmal edilmiş olan altyapının yeniden inşası için uluslararası toplumun Suriye halkına destek olması gereğini de kaydeden Bakan Fidan, insani yardımın Suriye'ye kesintisiz olarak ulaştırılması için de çaba gösterilmesinin önemini vurguladı.